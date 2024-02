Espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre terá roteiro focado na participação das mulheres nos textos da Sagrada Escritura

A 24ª edição do espetáculo “Paixão e Morte de um Homem Livre”, que será realizada em Guabiruba nos dias 28 e 29 de março, terá elenco e narração locais neste ano. Outra novidade é que os ingressos poderão ser adquiridos de forma on-line e custarão entre R$ 20 e R$ 40. As informações foram divulgadas na noite desta quarta-feira, 7, em um evento realizado na Câmara de Vereadores de Guabiruba.

Apresentado a cada dois anos, o espetáculo ocorrerá no pátio da capela São Cristóvão, no bairro Aimoré, com horários diferentes nos dois dias. Em 28 de março, a apresentação terá início às 20h30, e no dia 29, às 19h30. De acordo com a Associação Artística Cultural São Pedro, que realiza o espetáculo, mais informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve. Outras novidades poderão ser acessadas no Instagram da associação (@aacspguabiruba).

Confira o banner do espetáculo:

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, destacou que a realização do evento é motivo de alegria e satisfação para o município, visto que atrai olhares de outros lugares para a cidade.

“Somos parceiros e reconhecemos a importância desse espetáculo para a cidade. Além de ser belo, ele tem o poder de emocionar muitas pessoas. Realmente, é um marco significativo em nosso calendário. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos e expressar o prazer em ver um espetáculo desse calibre sendo realizado em Guabiruba”.

Novidades

Diferentemente das últimas edições, este ano o espetáculo não contará com atores profissionais convidados; o foco será no elenco local. Ou seja, cerca de 400 voluntários anônimos de Guabiruba, Brusque e região dedicam meses e semanas para dar vida e forma aos cenários e personagens da história.

“No início da concepção do espetáculo, não se esperava todo esse sucesso. Agora, sua fama é um fato. São muitos profissionais e voluntários envolvidos; portanto, nesta edição, não sentimos a necessidade de trazer alguma ‘estrela de fora’. Temos grandes atores locais, e a preparação já começou. O público pode ter certeza de que testemunhará mais uma grande apresentação”, complementou o prefeito.

Esta edição também oferecerá a opção de compra dos ingressos online, ampliando ainda mais a oportunidade para que pessoas de outras cidades do estado, e até mesmo do país, possam adquiri-los e prestigiar o evento.

Segundo Marcelo Carminati, diretor teatral do espetáculo, o roteiro da peça neste ano tem como foco a presença e a participação das mulheres nos textos da Sagrada Escritura. Já a narração que conduz a abertura do espetáculo, será feita pelo pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Marilton Nuss.

“Nesta edição traremos uma nova perspectiva, o que é clássico do espetáculo, que sempre busca se transformar. A mulher, naquela época, nem era contada como parte do público. Por esses e tantos outros motivos, sentimos a necessidade de trazer essa versão feminina e valorizar o papel da mulher no espetáculo. Teremos também muitos momentos especiais e figurinos de tirar o fôlego. Estou feliz pelo trabalho que estamos fazendo e pela dedicação de todos os voluntários”, comentou Marcelo, que também já foi ator em uma das edições do espetáculo.

O espetáculo

Em seus mais de 30 anos de história, a Associação Artística Cultural São Pedro é responsável pela realização do espetáculo. Além da peça teatral, a associação abriga os grupos folclóricos “Alle Tanzen Zusammen” e “Tutti Buona Gente”, e apoia iniciativas culturais como o “Maibaum” e o Festival de Danças em Guabiruba, promovendo assim atividades culturais para os moradores do município e da região.

“Paixão e Morte de um Homem Livre” é um dos quatro principais projetos da Associação, sendo o maior em termos de números e pessoas envolvidas. A peça teatral é considerada uma das maiores e mais belas do sul do país, narrando momentos especiais da vida de Jesus Cristo e seus últimos minutos na Terra, através de sua paixão, morte e ressurreição.

“Mais do que um simples teatro, as apresentações são uma manifestação de fé e amor para aquele que nasceu, morreu e ressuscitou para nos mostrar o caminho da salvação. Realizado em um palco com cerca de 700 m², ao ar livre, o evento conta com uma ampla estrutura de som e iluminação. Agradeço a todos que se empenharam para que o projeto se tornasse realidade, principalmente aqueles que nos ajudaram com recursos”, comentou o presidente da AACSP, Sérgio Valle.

Processo adiantado

A montagem do palco teve início no final do mês de janeiro. Construída no próprio pátio da Igreja São Cristóvão, a estrutura possui 626,95 m² de tablados, interligados por 100 metros de passarelas, que serão utilizadas pelos atores e atrizes para dar vida à história.

Este ano, devido à Páscoa ocorrer mais cedo, todo o trabalho de produção e ensaios para o espetáculo está sendo realizado em ritmo acelerado, visando deixar tudo alinhado para os dois dias de apresentações.

Segundo a coordenação cenográfica do espetáculo, a estrutura do palco é inteiramente feita de madeira e será dividida em vários cenários que se transformam, possibilitando contar a história de forma dinâmica.

No total, 13 pessoas integram a equipe de cenografia do teatro, responsável por planejar e executar os cenários. Sérgio Valle comenta que o trabalho para esta edição do espetáculo começou há um ano e será intensificado a partir da montagem do palco com os ensaios com todo o elenco. As gravações dos diálogos estão concluídas.

A 24ª edição do espetáculo conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e com patrocínio das empresas: Havan, Stock Archer, Kohler SA, Guabifios e Hipertêxtil, além do patrocínio da Prefeitura de Guabiruba por meio da Fundação Cultural.

