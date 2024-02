Homem é preso suspeito de furtar materiais de construção em obras de Brusque

No fim da tarde desta quarta-feira, 7, a Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Brusque, prendeu, no bairro Águas Claras, um homem suspeito de ter praticado três furtos em obras na cidade.

De acordo com as investigações da polícia, o suspeito foi responsável por arrombar três construções na cidade, levar fios de cobre e ferramentas. Os crimes eram praticados durante a noite ou em finais de semana, quando os operários não estavam trabalhando.

Além dos furtos, o homem também é investigado por roubo de um celular e ter feito ameaças para a vítima no dia 10 de janeiro. No momento da prisão, o suspeito estava em posse do telefone.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Brusque. O homem, que não teve a identidade revelada, foi indiciado e encaminhado ao presídio da cidade.

