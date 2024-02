Unidades Básicas de Saúde de Brusque passam a ter atendimentos odontológicos

Neste mês de fevereiro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Brusque passarão a ter equipes de saúde bucal. No momento, 25 dos 27 postos existentes no município já estão com dentistas trabalhando.

As duas últimas UBSs, que ainda estão sem equipes de saúde, receberão os profissionais neste mês. No dia 14 será a unidade do bairro Ponta Russa e no dia 22, será a vez da unidade do Paquetá.

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, comentou sobre o processo de levar estes profissionais para as unidades básicas. “Em agosto, ainda não havia processo seletivo vigente, o que dificultou bastante. A gente tramitou em todas as etapas, e agora está sendo possível proporcionar essas equipes em todas as UBSs”.

Consultas

Para marcar uma consulta, basta ir na Unidade de Saúde do seu bairro. A ampliação da Atenção Básica também trabalhará na reconfiguração no sistema de fichas, e também garantir que os dez atendimentos por período sejam feitos.

Com a ampliação, as UBSs dos bairros Águas Claras, Paquetá, Rio Branco, Maluche, Azambuja, Santa Rita, Steffen, São Luiz e Nova Brasília, passarão, a partir do dia 19 de fevereiro, atender em horário estendido, das 7h às 19h, para garantir um maior acesso da comunidade.

No mês de março, as UBSs dos bairros Cedrinho, Dom Joaquim, São João, Rua Nova Trento, Guarani, Bateas, São Pedro, Limeira, Santa Terezinha, Planalto e a unidade Central, também passarão a atender no novo formato.

