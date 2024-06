Luizinho Vieira barra três jogadores no Brusque e explica decisão

O principal assunto da coletiva de Luizinho Vieira após a vitória do Brusque por 1 a 0 sobre o Ceará foi o fato de três jogadores não terem sido sequer relacionados para a partida: o goleiro Georgemy, o meia Anderson Rosa e o atacante Osman. Em resumo, o treinador confirmou que os jogadores foram afastados por não estarem mentalmente focados na partida deste domingo.

Conforme relata Luizinho Vieira, Georgemy está em contato com a diretoria para negociar uma transferência. O reserva de Matheus Nogueira não teve oportunidades, uma vez que o camisa 1 quadricolor continua em grande fase, com intervenções decisivas.

A questão na coletiva se referiu também às situações de Osman e Anderson Rosa. Pelo que relata o treinador, são diferentes da de Georgemy, e não foram tratadas especificamente.

Luizinho Vieira iniciou sua resposta citando que precisa ter um grupo unido na mesma direção. “São decisões internas, para a gente poder ter um grupo em sua totalidade. De todas as ações. Um grupo que possa representar bem a camisa do Brusque. O desempenho a gente sempre vai cobrar. Tem momentos que você precisa ser um pouquinho mais forte em relação a algumas… Algumas coisas que… O técnico sempre escuta e vê tudo no dia a dia.”

O técnico do Brusque também afirma que pretende resgatar todos os jogadores, mas que isto não depende apenas dele próprio.

“E sempre vou pregar por isso, de ter um grupo, na sua totalidade, forte, que possa jogar. Eu posso fazer mil treinamentos específicos, mil palestras da parte motivacional. Se não vir de dentro para fora, se eu não estimular isso, não vai funcionar.”

“E acho que as decisões que a gente tomou foram assertivas, porque o time respondeu não só dentro de campo, mas na sua totalidade em relação a um time que pudesse pensar para a mesma direção. Tenho a obrigação de resgatar todos, e a gente vai trabalhar, mas para esta semana as decisões foram corretas.”

Por fim, citou a postura de Diego Tavares, improvisado na lateral-direita, como um exemplo positivo de solidaridade à equipe. Também afirmou que não hesitará em barrar jogadores que não estejam dedicados ao Brusque.

“Mas também a questão de cada cabeça estar dentro deste jogo, que era muito importante. Para eu vencer um jogo, tenho que ter, primeiro, um grupo que acredite na ideia. Tá? E sou o chato da história, vou puxar todo mundo para o mesmo caminho. Se quiser participar, as portas estão abertas. Se não quiser, tem outras maneiras para poder lidar. Estamos próximos da janela, estamos atentos a trazer mais algumas peças.”

O atacante Osman e o meia Anderson Rosa são duas das novidades do Brusque trazidas para a Série B do Brasileiro. Osman fez 11 jogos até o momento. Anderson Rosa fez seis partidas e marcou um gol, o terceiro na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, na primeira rodada.

O Brusque volta a campo às 21h30 desta quarta-feira, 19, contra o Avaí, no Gigantão das Avenidas, pela 11ª rodada da Série B.

Assista à coletiva na íntegra:

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: