Luizinho Vieira elogia postura do Brusque em vitória e projeta saída do Z-4

A vitória do Brusque por 1 a 0 sobre o Paysandu dá ao técnico Luizinho Vieira uma nova perspectiva na Série B. O clube segue no 18º lugar, tem possibilidade de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, mas o treinador ainda vai além: “estamos a nove pontos do G-4”. Com o resultado, o quadricolor chega a oito jogos consecutivos sem derrota, incluindo uma sequência de seis empates consecutivos.



“Tem várias maneiras de pensar a competição. Hoje posso pensar que a gente está a nove pontos do G-4. Não só a um ponto de fugir do rebaixamento. Oito jogos sem perder, isso é muito importante”, comenta o treinador.

Para Luizinho Vieira, faltava esta vitória mostra a competitividade de sua equipe e a determinação que tem para deixar o Z-4. “Acho que estávamos precisando de um jogo deste quilate, um jogo sanguíneo, até com algumas expulsões. Nesse momento, o Paysandu pensando um pouco mais adiante, em se aproximar do G-4. E a gente precisando da vitória justamente para poder chegar de novo e tem a oportunidade de, na próxima rodada, sair da zona de rebaixamento.”

O técnico expressa satisfação também pela atuação da equipe, mas que vencer era o mais importante. Ainda assim, o técnico reconhece que o Brusque sofreu para vencer e não matou o jogo quando teve condições.

“Nossa primeira parte do jogo, se terminasse com o placar um pouquinho mais elástico, seria normal, até pelo volume que a gente criou e pela superioridade númerica. E no futebol você tem que aproveitar estes momentos para poder fazer o resultado.”

Luizinho Vieira também destacou a cobrança interna do elenco após o empate com o Botafogo-SP. “Esta vitória se construiu na terça-feira. No treinamento, tivemos uma cobrança muito bacana em relação à atitude, ao comportamento, a entender o momento do Brusque. E estas cobranças fazem parte até da minha trajetória como atleta, de poder unificar o grupo.”

