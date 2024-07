Festival Temperô tem datas divulgadas; saiba quais estabelecimentos participam

Foram divulgadas as datas da nona edição do Festival Temperô em Brusque. O evento acontece do dia 1º até o dia 31 de agosto. Participam do festival 11 estabelecimentos, com valores fixos de R$ 44,90 e R$ 74,90, com entrada, prato principal e sobremesa. O Temperô é promovido pelo núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

A coordenadora do núcleo Indjanara Hochsprung, afirma que o objetivo desta edição do Festival Temperô é ser acessível a todas as pessoas. “Estamos nos dedicando com pratos diferentes em um valor acessível para o consumidor provar de todos os restaurantes participantes. Queremos fomentar a gastronomia da cidade, mostrando que temos boas opções aqui para nossos clientes”.

Cada estabelecimento participante terá um menu especial completo, disponível a partir do dia 1º de agosto. Alguns terão a opção de consumo no local e delivery, outros, apenas consumo no local, dependendo da forma que cada restaurante já trabalha no dia a dia.

Indjanara lembra ainda que haverá brindes limitados para os clientes que visitarem quatro restaurantes diferentes durante o período do festival. Para isso, basta que a cada visita, o cliente solicite um adesivo para completar seu cartão. O brinde desta edição do Temperô é uma garrafa de vinho Cuentos del Fuego.

Lançamento oficial

O lançamento oficial do 9º Festival Temperô será na próxima segunda-feira, 29 de julho, no Restaurante do Nido. Neste dia, os estabelecimentos participantes mostrarão os pratos que estarão disponíveis durante o festival e os convidados terão a oportunidade de degustá-los.

Confira os estabelecimentos participantes do Festival Temperô:

Restaurante do Nido;

Best Burger;

Deck 09;

Agnus Cervejaria;

Amigos.com;

Sassipan;

Hidogz;

Sabor Zen;

Batata Bistrô;

Golden Bier;

Upper Burger.

Workshops Além dos pratos elaborados especialmente para o festival, o 9º Temperô também terá workshops de gastronomia, voltados para aqueles que querem ampliar seus conhecimentos gastronômicos. Os workshops serão realizados em quatro datas diferentes e os ingressos para os cursos podem ser adquiridos no aplicativo Pedidos10. -05/08: Aula show: DNA gastronômico

Às 19h

Com Marlon Petzinger

Local: Restaurante do Nido-12/08: Workshop: um pão para chamar de seu

Às 19h

Com Carlos Doss

Local: Deck 09-17/08: Workshop: cafés especiais

Às 9h

Natali Pinto Morales e Michel Souza

Local: Café e Ponto-26/08: Workshop: drinks clássicos

Às 19h

Com Larissa de Souza

Local: Upper Burguer

