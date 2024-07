VÍDEO – Homem preso por cometer nove furtos em Brusque é condenado; saiba pena

A Vara Criminal de Brusque condenou um homem, de 40 anos, autor de diversos furtos em Brusque, a uma pena de 21 anos e 20 dias de prisão em regime inicial fechado. De acordo com a Divisão de Furtos e Roubos (DFR) da Polícia Civil de Brusque, ele praticou nove furtos na cidade.

Os crimes teriam sido praticados entre o período de dezembro de 2023 até abril de 2024, quando foi preso pela DFR. Duas ações do homem foram cometidas na sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.

A prisão aconteceu no Centro de Brusque. No momento da abordagem, o homem estava com um alicate de corte, possivelmente usado para arrombar cadeados e cortar fios.

De acordo com a divisão, os furtos eram praticados durante a madrugada, aproveitando-se que os locais não tinham vigilância. Em vídeos registrados por câmeras de segurança, é possível ver o homem em uma bicicleta ou andando de noite sempre com uma sacola, provavelmente com fios furtados.

