Homem é preso suspeito de ser responsável por onda de furtos em Brusque

Um homem, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira, 30, por ser suspeito de realizar uma onda de furtos no período de fevereiro a abril de 2024, em Brusque. Ao todo foram 9 furtos realizados, sendo a maioria de fios de cobre em obras em construção, residências e comércios.

A prisão aconteceu no Centro de Brusque. No momento da abordagem, o homem estava com um alicate de corte, possivelmente usado para arrombar cadeados e cortar fios.

O suspeito já estava sendo investigado pela Divisão de Furtos e Roubos de Brusque. Os furtos eram praticados durante a madrugada, aproveitando-se que os locais não tinham vigilância. Em vídeos registrados por câmeras de segurança, é possível ver o homem em uma bicicleta ou andando de noite sempre com uma sacola, provavelmente com fios furtados.

Assista o vídeo:

Entre os crimes praticados, destacam-se dois furtos contra a Apae, onde foram levados fios de cobre que causaram prejuízos para a instituição. A polícia também informou que já identificou a pessoa que adquiriu os bens furtados da Apae e que ela já está respondendo pelo crime de receptação.

O preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Brusque, estando à disposição do Juízo Criminal de Brusque, responsável pela expedição dos mandados.

