Cacá Tavares cumpre acordo e renuncia à presidência da Câmara: “sentimento de dever cumprido”

Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos) anunciou nesta terça-feira, 30, sua renúncia da presidência da Câmara de Brusque, cumprindo o acordo que tinha para que Jean Dalmolin (Republicanos) assuma o cargo – ele agora, precisa vencer a eleição.

Dalmolin também renunciou ao cargo primeiro secretário. O então vice-presidente Deivis da Silva (União) assumiu como presidente de forma interina, leu as cartas de renúncia de Cacá e Dalmolin e não convocou uma nova eleição imediatamente – por regimento, ele tem até 15 dias para tal.

Inicialmente, o acordo do grupo que elegeu o agora prefeito André Vechi (PL) à presidência da Câmara no fim de 2022 era que Dalmolin assumisse no início de 2024. A cassação do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), porém, mudou o panorama, e Cacá foi o nome apoiado na eleição em outubro do ano passado, com a promessa de que o vereador do Republicanos assumisse em abril.

“Me transformou em alguém melhor”

Em discurso, Cacá agradeceu nominalmente aos seus colegas e aos funcionários pelo apoio. Ele destacou que o período teve leis importantes aprovadas e também desafios superados.

“Tive a honra de ser eleito presidente desta casa de forma unânime, algo raro na história da Câmara. Agora, chegou o momento de honrar o acordo e renunciar para que Jean Dalmolin possa se candidatar e se eleger presidente”.

Cacá disse que deixa o cargo com a “leve e prazerosa sensação de dever cumprido”. “Temos muitos exemplos de acordos não cumpridos na política brusquense, mas me elegi com a promessa de ser uma voz diferente na Câmara brusquense. Estou cumprindo com a minha palavra e isso é uma obrigação com o que me propus para meu mandato”.

O vereador também disse que cresceu como legislador e como pessoa, e se emocionou também quando citou o apoio da família.

“Sei da responsabilidade que carreguei e pela pressão que o posto tem, mas entreguei meu total comprometimento. a jornada foi espetacular e me transformou em alguém um pouco melhor”, garantiu.

