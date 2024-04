Quartas de final do futebol amador de Brusque estão definidas

Os confrontos das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador de Brusque foram definidos com a última rodada da primeira fase, realizada no sábado, 27, e no domingo, 28. Datas e horários foram confirmados no início da tarde desta terça-feira, 30.

No sábado, 27, a Mecânica do Japa aplicou 3 a 0 sobre a Abresc/JK Motos, que jogava em seu próprio campo.

No domingo, foram realizadas cinco partidas: o Santos Dumont/Lojas Simon venceu o Vila Nova por 3 a 1; o América/Vidraçaria Azaléia venceu o Resenha por 3 a 2; e o Sete de Setembro bateu o Orlando com o placar de 5 a 2. O Physiocorp/Nova União levou a melhor sobre o Sem Futuro F7/Ponta Russa: 2 a 0.

Quartas de final

Sábado, 04/05

15h15 – Abresc x América

Domingo, 05/05

9h45 – Vila Nova x Mecânica do Japa

Estádio do Limeirense, Limeira

9h45 – Sem Futuro x Santos Dumont

Estádio Reinoldo Verwiebe (Sete de Setembro), Zantão

9h45 – Orlando Soccer X Nova União/Physiocorp

Estádio Orlando Westarb (Olaria), Guabiruba Sul

