Em 2024, o evento “O Negócio da Moda – Ondm”, criado em 2015 pelo empresário catarinense Ivan Jasper, será realizado pela primeira vez em Goiânia, capital de Goiás. O evento, que no ano passado reuniu cerca de 12 mil visitantes em Balneário Camboriú, e já esteve presente em edições anteriores em estados como Paraná e Pernambuco, já está com 100% dos estandes para exposição esgotados para a sua primeira edição na região Centro-Oeste, no próximo mês.

Segundo Jasper, que é natural de Brusque, no Vale do Itajaí, a intenção é levar o evento para todos os pólos têxteis do Brasil, América Latina e outros países. Em Goiânia, o evento será realizado nos dias 15 e 16 de maio, no Centro de Convenções da cidade.

Além de palestras e talks com nomes de destaque no circuito da moda brasileiro, o Ondm Goiânia contará também com uma feira de insumos para confeccionistas com 48 marcas expositoras já confirmadas. “Esperamos muita geração de negócios entre os expositores e os visitantes. O público do evento é minuciosamente selecionado, o que garante sua qualificação e compatibilidade com as empresas presentes”, adianta Jasper.

O cronograma completo dos dois dias do evento em Goiânia está disponível no site.