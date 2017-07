Mãe procura por filho desaparecido há mais de dez dias

A mãe de Jonathan Alves Busnelo, 20 anos, procura pelo filho que está desaparecido há pouco mais de dez dias.

Ela registrou um boletim de desaparecimento na Delegacia de Polícia Civil para informar que a última vez que teve contato com ele foi no domingo, 16 de julho, por mensagens no WhatsApp.

Ela contou ainda que ele havia ido para Rodeio, no Médio Vale do Itajaí, no dia 29 de junho, na casa de um suposto amigo, mas não informou bem o endereço. A mulher já tentou ligar para os números de celular que o filho possui, mas em nenhum deles atende.

Já foram feitos contatos com hospital para saber de uma possível entrada, mas é desconhecida. A mãe ainda fez contato com rádios daquele município para ajudarem na divulgação. O rapaz possui uma tatuagem que cobre a mão esquerda.