Mais de mil animais são expostos durante feira em Brusque

Os apaixonados por animais tiveram a oportunidade de conhecer diversas espécies diferentes de bichinhos neste fim de semana durante a 15ª Feira de Aves e Pequenos Animais. O evento aconteceu no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof e reuniu mais de 1 mil animais e cerca de 3 mil visitantes.

Pássaros, marrecos, pavões, cisnes, galos, galinhas de raça pura e galinhas caipiras, coelhos e cachorros foram alguns dos animais expostos. O evento é a oportunidade que os criadores têm de mostrarem o seu plantel e também de comercializarem os bichos.

Nesta edição os expositores vieram de vários municípios da região, como Barra Velha, Joinville, Nova Trento, Brusque e também de cidades do Rio Grande do Sul. Havia animais de R$ 10, como o Porquinho da Índia até acima de R$ 5 mil, como algumas raças de cachorros.

Adalberto Zen é um dos organizadores da feira neste ano e substitui o responsável Vinícius José Bado, que está com problemas de saúde. Ele diz que buscou-se dar uma repaginada no evento, com uma melhor distribuição das alas dos animais expostos. Outro detalhe é que todas as vendas foram feitas com emissão de notas fiscais, para melhor controle dos valores comercializados na feira.

Além disso, como nas oautras edições, um veterinário ficou à disposição dos expositores para prestar apoio aos animais e cuidá-los em qualquer eventualidade. Todos os bichos têm atestado de sanidade e os donos precisam apresentar a guia de transporte do animal. “É uma feira que o público tem a oportunidade de conhecer muitos animais de espécies diferentes e bonitas. As crianças ficam encantadas com cachorrinhos e coelhos”, cont Zen.

Os cachorros da raça Spitz Alemão ou também conhecidos como Lulu da Pomerânia chamaram atenção na feira. A beleza dos cães trazidos pelo expositor Jurandir Nardelli, de Timbó, são perceptíveis no primeiro instante.

Fisicamente se parecem com uma mini raposa ou com ursinho. Possuem de 20 a 25 centímetros e pesam de 2 a 3 quilos. São cachorros ativos, dóceis, companheiros e corajosos. Em média, o macho custa de R$ 3 a R$ 4 mil e a fêmea a partir de R$ 5 mil.

Quem também despertou a curiosidade dos visitantes foi o galo Índio Gigante. A ave é conhecida pela sua postura – são cerca de 1,20m -, podendo chegar a pesar oito quilos. O galo nasceu do cruzamento entre galinhas caipiras e aves de combate, tem pernas longas e o corpo esguio.