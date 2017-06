Mais nove equipes estreiam no fim de semana no Municipal de Futsal de Guabiruba

Mais nove equipes entram pela primeira vez na quadra do Ginásio Municipal João Schaeffer pelo naipe masculino. As partidas movimentam a segunda sequência de jogos do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba. Além das 11 estreias, o Tor Soccer será o único time que disputa uma segunda partida, tentando disparar na liderança no jogo contra o Pachavi Inter Futsal, já que venceu seu primeiro compromisso, contra o Caresias.

Uma estreia também será realizada no feminino. O Nertex faz sua primeira partida contra o D&S Futsal Feminino, que perdeu na última semana para o Tor Soccer, atual líder do naipe.

Programação de amanhã – Ginásio Municipal João Schaefer

Masculino

Hora Partida

17h Amigos da Pelada x Nipon

18h Pachavi Inter Futsal x Tor Soccer

19h Galáticos Clube x Misto

20h Carvoeiro x Leons Negros

21h Santo Antônio x Guapex

Feminino

Hora Partida

16h Nertex x D&S Futsal