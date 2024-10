Manchas aparecem no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Manchas brancas apareceram no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, por volta de meio-dia desta quarta-feira, 9. A situação foi registrada no trecho do rio entre a Área 41 e a ponte estaiada, nos bairros Centro II e Jardim Maluche.

O material não é uniforme. As manchas estão divididas em pequenas quantidades, mas estão próximas, do lado da avenida Bepe Rosa, margem direita do rio Itajaí-Mirim.

Fundema vai verificar

A reportagem de O Município entrou em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema). O órgão não havia recebido nenhuma informação sobre o despejo de produto no rio e disse que iria averiguar a situação.

