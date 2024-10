Por conta de chuvas, moradores do Limoeiro pedem que árvores em inclinação de barranco sejam retiradas

Moradores do bairro Limoeiro, em Brusque, estão reclamando da presença de árvores de grande porte em um barranco atrás de suas casas, na rua Vinte e Cinco de Julho. O receio dos moradores é de que, com as chuvas, o barranco venha a desmoronar e derrubar as árvores sobre suas casas.

Conforme os moradores, a situação é motivo de reclamações há anos e “só vem aqui, tira uns galhinhos e deu”. O barranco fica localizado entre as ruas Vinte e Cinco de Julho e Quatro de Agosto, sendo a última uma rua com subida.

1 de 7

O caso já foi registrado em 2022 pela Defesa Civil. Em uma nova vistoria feita em fevereiro deste ano, no documento emitido pelo órgão, é ressaltado que o posicionamento das árvores e a exposição das plantas a fortes vendavais poderiam vir a provocar futura queda de galhos ou árvores, “podendo atingir alguma residência”.

Após a análise do órgão, a recomendação era de que fosse feito o corte/poda de árvores, que a Defesa Civil destacou no documento (confira abaixo), por conta de seus tamanhos e posicionamentos que poderiam causar riscos aos moradores devido ao vento.

O mesmo documento foi encaminhado para a Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), que é quem autoriza o corte/poda das árvores, e para a Secretaria de Obras.

Há dias, novas reclamações foram feitas pelos moradores, que, novamente, levaram o caso à Defesa Civil.

Lixos no barranco

A reportagem de O Município foi até o local verificar como está o terreno e constatou além da presença de árvores de grande porte, a presença de lixos e objetos jogados no terreno. Confira imagens do local:

1 de 3

Um morador de uma das casas que podem ser afetadas contou à reportagem que gostaria de que as árvores fossem retiradas e que ele próprio manteria a manutenção do trecho localizado próximo de sua casa. Ele, assim como a moradora que fez as denúncias iniciais, ressaltaram que demais moradores que moram ao fim do barranco têm receio da situação.

A mesma moradora disse que algumas árvores são oriundas de plantações de pessoas que vivem na rua Quatro de Agosto. Imagens mostram pequenas mudas sendo plantadas no local, mas longe da parte inclinada do barranco.

Em contato com a Secretaria de Obras, ciente do caso, o secretário Ivan Bruns afirmou que irá até o local com uma equipe para analisar o problema.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: