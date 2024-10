Aviso especial: Defesa Civil atualiza alerta para chuvas intensas em Brusque nesta semana

A Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o alerta para chuvas em Brusque e região para ‘Aviso Especial’. O novo comunicado foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 9.

A chuva se estende desta quarta até sexta-feira, 11, acumulando valores expressivos no período.

Para todo o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Norte, e parte do Litoral Sul e Planalto Sul, os acumulados podem somar valores entre 150 e 200 mm, com pontuais acima nas áreas de encosta.

Em Brusque, há alto risco de alagamentos, enxurradas localizadas e deslizamentos. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas propensas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e evitar atividades ao ar livre durante as tempestades. Por fim, o órgão orienta o cidadão a procurar abrigo em locais seguros.

Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil pelos números (47) 3396-7413 ou (47) 98444-1537, ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira o mapa:

Leia também:

1. Brusque sob previsão de chuva volumosa impõe alerta à cidade

2. Apae de Brusque realiza brechó com peças a partir de R$ 5 nesta quarta-feira

3. Volante de 16 anos da base assina contrato profissional com o Brusque

4. De jogador de futebol a sacerdote: conheça a história do padre de Brusque que viralizou após pular em caixa d’água

5. Nova sede da Divisão de Investigação Criminal de Brusque deve ser inaugurada em novembro



Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: