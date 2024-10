Fenarreco: confira valores dos pratos e chopes da 37ª edição da festa

A Prefeitura de Brusque divulgou os valores dos pratos e chopes da 37ª Fenarreco nesta quarta-feira, 9. A festa acontece entre os dias 10 a 20 de outubro.

A gastronomia típica é a atração principal do evento, que é regado a chope gelado e embalado pelo som das músicas germânicas.

O prato principal é o marreco recheado com repolho roxo (R$ 78). Mas os visitantes também podem saborear o eisben – joelho de porco (R$ 70) , salsichas especiais, petisco alemão e o marreco crispy (tiras empanadas peito de marreco) que custam R$ 65, cada.

Para quem acha impossível escolher, o buffet serve todas essas iguarias, além de 60 opções de guarnições e saladas e custa R$ 78.

Chopes

O chope gelado fica por conta da Germânia e de três choperias artesanais: Faroeste, Zehn Bier e Barracuda.

O valor do chope pilsen Germânia é de R$ 15. Já os pilsen artesanais custam R$ 16. O cardápio conta ainda com diversos estilos de chopes especiais: vinho, trigo, IPA, porter, red ale, sem álcool, custam R$ 17. O chope Heineken R$ 18 e os super especiais ficam R$ 21.

“Conseguimos manter a maioria dos valores da bebida iguais aos do ano passado. Mais uma forma de incentivar os visitantes a prestigiarem a festa e passarem momentos agradáveis com a família”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowski.

Gastronomia típica alemã, chope gelado e muita diversão. A Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco, chega a 37ª edição, a partir desta quinta-feira, 10. A sangria do primeiro barril de chope está marcada para 20h, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, marcando oficialmente a abertura da festa.

Os fenafesteiros que preferem lanches, a praça de alimentação conta com um extenso cardápio com porções, comida de boteco, hambúrguer, crepes, batata recheada, pizza, sorvete, pipoca, entre outros.

Diversão para toda a família

Os visitantes divertem-se todos os dias com brincadeiras tradicionais, como o chope em metro, corrida do tamanco, serra-serrador e corrida do saco.

A novidade deste ano é o “punho de aço”, onde os competidores disputam quem fica mais tempo com o braço esticado, segurando um caneco com um litro de chope. E também a competição “Comedores de Rollmops”, onde os competidores disputam quem come mais da iguaria em apenas um minuto.

Uma das grandes atrações da festa são os grupos folclóricos, que, por meio da música e da dança, retratam a rica tradição e cultura germânica trazida pelos imigrantes.

Neste ano, em especial, que marca os 200 anos da imigração alemã, esses grupos expressam por meio da dança e da música, as manifestações culturais dos primeiros colonizadores, mantendo viva a herança dos pioneiros.

Os fenafesteiros aproveitam tudo isso ao som do melhor da música alemã. Em onze dias, mais de 30 bandas sobem ao palco para animar o público, desde às 11h até a madrugada. Entre elas, um dos destaques é a Banda Cavalinho, que subirá ao palco no sábado, 12.

“Preparamos a festa com muita dedicação e atenção para que cada pessoa que venha para a Fenarreco saia daqui melhor do que chegou. Que possa vivenciar momentos com a família e crie boas memórias”, reforça Walendowski.

Com uma programação voltada para toda a família, a festa conta com a Fenarreco da Melhor Idade, no dia 15 de outubro, quando idosos pagam R$ 55 no buffet; e a Fenarreco Mirim, no dia 16 de outubro, quando o Parque de Diversões é gratuito entre 13h e 17h, para crianças até 12 anos.

