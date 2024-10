Guabiruba terá sete novos vereadores a partir de 2025; apenas dois se reelegeram

Os eleitores promoveram uma grande renovação para a próxima legislatura da Câmara de Guabiruba. Dos nove vereadores atuais, apenas dois se reelegeram: Xande Pereira (PP) e Jair Kohler (PP).

Cristiano Kormann, o Sano (PP), Maria Simone Fischer (MDB) e Waldemiro Dalbosco (PL) não tentaram a reeleição.

Ricardo Schlindwein (PP) ficou como terceiro suplente do seu partido. Os outros três que não se reelegeram são do MDB: Wagner Fischer Westarb é o segundo suplente, Ronaldo Kohler é o terceiro e Mala Gums o quarto.

A renovação de 2020 para 2024 é similar a de 2016 para 2020, quando três vereadores conseguiram a reeleição.

Novos partidos representados

A partir de 2025, também há uma novidade na composição partidária do Legislativo guabirubense. Ao invés de três – MDB, PP e PL –, cinco partidos estarão representados, já que PSD e Podemos também conseguiram eleger representantes.

Atualmente, a Câmara tem quatro vereadores do PP, quatro do MDB e um do PL. A partir de 2025, serão três do PP, dois do PSD — somando cinco da chapa do prefeito eleito, Zirke, uma maioria simples –, dois do MDB, um do Podemos e um do PL.

Vereadores eleitos em Guabiruba

1° Xande Pereira (PP) – 959 votos

2° Vicentini Filho (PL)- 955 votos

3° Anderson Cavichioli (PP)- 731 votos

4° Ique (PSD) – 705 votos

5° Jair Kohler (PP) – 623 votos

6° Duda Schweigert (MDB) – 570 votos

7° Diego Veneruchi (PSD) – 540 votos

8° Professor Freddy Nagel (MDB) – 480 votos

9° Justavo (Pode) – 331 votos

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: