Papagaio ameaçado de extinção é resgatado durante fiscalização em Joinville

Agentes do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Joinville resgataram um pagagaio-do-peito-roxo, espécie considerada ameaçada de extinção, nesta segunda-feira, 8. Uma mulher, de 23 anos, foi presa na fiscalização, que ocorreu no bairro Itaum, em conjunto com Servidores do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Conforme a polícia, a ave foi localizada após denúncia feita via 181 (disque-denúncia da Polícia Civil), na qual se mencionava a existência de uma ave silvestre em um estabelecimento comercial, em condições de maus tratos.

A PC informou ainda que durante a fiscalização a mulher presa apresentou aos policiais uma nota fiscal e certificado de origem relacionado ao animal silvestre. Entretanto, ainda no local, em consulta a sistemas, foi verificado que os documentos seriam falsos.

No interrogatório, a mulher teria afirmado ter adquirido os animais de boa-fé. Contudo, tal possibilidade foi afastada pelas autoridades em razão da afirmação por parte dela de ter pago pelo animal valor inferior a R$ 2 mil, sendo que na nota fiscal o valor atribuído foi de R$ 6 mil.

Diante disso, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de uso de documento falso, maus tratos e manutenção irregular em cativeiro de animal silvestre ameaçado de extinção.

Ela foi encaminhada ao presídio de Joinville, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também:

1. Brusque sob previsão de chuva volumosa impõe alerta à cidade

2. Apae de Brusque realiza brechó com peças a partir de R$ 5 nesta quarta-feira

3. Volante de 16 anos da base assina contrato profissional com o Brusque

4. De jogador de futebol a sacerdote: conheça a história do padre de Brusque que viralizou após pular em caixa d’água

5. Nova sede da Divisão de Investigação Criminal de Brusque deve ser inaugurada em novembro



Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: