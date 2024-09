Marcelo Cabo dará jeito?

O Brusque precisava trocar o técnico. Aliás, está trocando com um bom atraso, mas quem conhece a atual diretoria, sabe que esse tipo de decisão sempre demora um pouco pra ser tomada. Luizinho Vieira tinha perdido o time. No jogo contra o Santos, errou feio ao armar o time, colocando Gonzalez pra jogar na posição errada, e ainda justificou a idade para não escalar o outrora titular absoluto Rodolfo Potiguar. Era sinal que desse jogo não passaria.

A diretoria optou por Marcelo Cabo para tentar a salvação. É um treinador que vai para o seu quarto clube na temporada, tendo uma passagem bem ruim pelo ABC (uma vitória em dez jogos), e um salvamento do Floresta, que escapou do rebaixamento na Série C no critério de desempate para o Sampaio Corrêa. Não é o nome que eu traria, mas se a diretoria apostou, resta rezar para que ele resolva o problema.

Existem dois problemas para serem resolvidos de saída: a parte moral do time e a técnica. Penso que no jogo de amanhã contra o Vila Nova a solução será simplificar, até por causa do pouco tempo de trabalho. Espero ver um time bem armado, com Gonzalez jogando como o “10” que ele tem que ser, tendo alguma ajuda no meio. A defesa tem que estar bem organizada e o ataque, esse velho ataque, tem que fazer alguma coisa. Esse talvez seja o maior problema.

Começou a contagem regressiva para o final da Série B. Agora é a hora do “ninguém larga ninguém”, e cada jogo é uma final, tendo Augusto Bauer lá na frente ou não. Espero que esse novo técnico não use o fato de não jogar em Brusque como desculpa. Afinal, esse mesmo time foi vice-campeão estadual jogando todas as partidas longe da cidade.

Em Itajaí

O Brusque volta a jogar em Itajaí, na partida de amanhã contra o Vila Nova. O campo do Estádio Dr. Hercílio Luz, tão criticado nos jogos desta Série B, parece estar em melhor condição. A diretoria do Marcílio Dias deu um trato no gramado para a disputa da Copa Santa Catarina. Parece que dessa vez não vai ter reclamação.

Novela

A longa espera pela liberação do Estádio Augusto Bauer continua. O novo capítulo da semana vem com uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros indicando uma série de itens a serem arrumados, desde colocação de sinalização e extintores até questões envolvendo soldas na nova arquibancada. É uma corrida contra o tempo para conseguir os laudos e poder marcar para Brusque o jogo contra o Amazonas, no dia 23.