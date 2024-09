Secretaria de Estado da Saúde prevê nova onda de casos de dengue em SC

Presságio ruim

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi da Silva, não esconde uma preocupação. Tem sinalizações de que entre novembro e dezembro pode começar uma nova onda de casos de dengue em SC. Mesmo com essa ameaça, a cobertura vicinal contra a doença segue baixa no Estado. Com a primeira dose, foram imunizados 30% do público-alvo. Com a segunda o índice é de ridículos 9%. Até agosto, foram 335 mortes por sua causa.

Fatura liquidada

Uma nova pesquisa do Instituto Mapa para a prefeitura de Joinville, registrada por rádio local, mostra que a reeleição do atual prefeito, Adriano Silva (Novo), está praticamente consolidada. A intenção de voto estimulada subiu de 60% para 69%. Em votos válidos o índice é de 71%. O eleitor de Joinville tem voto consolidado: 85% responderam que não mudarão de posição até a eleição. O segundo colocado, o petista Carlito Meers, tem 12,8% de intenção de voto e 63,5% de rejeição.

Deu certo

Ainda em relação a Joinville: a pesquisa realizada esta semana também buscou avaliar a gestão de Adriano Silva na prefeitura. Ele tem 77% de aprovação pelos quesitos bom/ótimo. Essas performances bem sucedidas têm impulsionado a divulgação do partido Novo Brasil afora com o mantra “onde foi eleito, deu certo”. E a cidade catarinense ganhou repercussão nacional nesta linha.

Disputa

A “Folha de S. Paulo” deu, exageradamente, uma página na edição impressa de ontem para um racha no PL e a tentativa de sobrevivência do PT pela disputa na prefeitura e Legislativo de Balneário Camboriú. O motivo principal por trás de tudo: o filho “04” de Bolsonaro, Jair Renan, disputa uma das 19 vagas na Câmara de Vereadores.

PPK

As redes sociais e os sites de conteúdo para adultos pululam com o inusitado concurso para escolha da vagina mais bonita do Brasil, promovido desde 2022 pela influenciadora, escritora de contos eróticos e modelo de conteúdos adultos Ana Otani, de Balneário Camboriú. A edição deste ano ocorreu na noite de anteontem, em São Paulo. Concorreram 26, uma de cada Estado. Entre as finalistas ficou a catarinense Natasha Steffens, naturista que já gravou conteúdo com a vice-miss bumbum Andressa Urach.

Tribunal do júri

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar recurso originário do Ministério Público de SC em que se discute se a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, autoriza a execução imediata da pena imposta pelos jurados, com a prisão do condenado, o que o bom senso recomenda. Já tem um voto favorável, do ministro Luís Roberto Barroso, seu relator, e um contrário, de Gilmar Mendes, para quem a execução imediata da pena viola o princípio da presunção de inocência.

Feminicídio

É de autoria da catarinense de Concórdia Margareth Buzetti, que é senadora pelo PSD de Mato Grosso, projeto de lei aprovado esta semana e que vai para sanção do presidente Lula prevendo uma pena de 20 a 40 anos (hoje é de 12 a 30 anos) para quem comete feminicídio. Também determina que quem seu autor não pode ocupar cargos públicos.

Judicialização da saúde

Uma conta polêmica que muita gente não quer e não gosta de falar. De janeiro a agosto deste ano o governo estadual gastou 500 milhões – e até o final do ano bancará mais R$ 210 milhões – por decisões judiciais que o obriga cobrir custos de medicamentos e tratamentos de saúde não disponíveis pelo SUS. O montante de 2024 deverá superar em R$ 200 milhões o que foi gasto no ano passado.

Canabidiol

SC poderá ser o 16º Estado a ter uma legislação para disciplinar o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, conforme projeto quase pronto no Legislativo. Uma de suas maiores contribuições é do dedicado deputado e médico Vicente Caropreso, que além de consultar artigos científicos e reportagens jornalísticas, viajou para Brasília, onde se encontrou com a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), autora de um projeto de lei de teor semelhante. Também se reuniu com o Conselho Federal de Medicina, acompanhado do presidente do Conselho Regional de Medicina de SC, Marcelo Lemos dos Reis.

Brasil em chamas

Referência internacional em estudos sobre aquecimento global, o climatologista Carlos Nobre pontuou na mídia nacional nas últimas horas, afirmando, apavorado, que a crise climática explodiu antes do que os próprios cientistas previam. E tudo indica que 2024 deve bater mais um recorde de temperatura. Todos devem dar mais ouvidos a pessoas assim.