Marcelo Cabo é o novo técnico do Brusque

O Brusque anunciou, na tarde desta segunda-feira, 9, a contratação do técnico Marcelo Cabo. O treinador de 57 anos chega se apresenta à equipe nesta terça-feira, 10, junto com seu filho e auxiliar-técnico, Gabriel Cabo.

Marcelo Cabo teve seu trabalho mais recente no Floresta-CE, na Série C do Campeonato Brasileiro. Após um início terrível, com sete derrotas na sequência, a equipe se recuperou. Da oitava à 19ª rodada, teve cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, terminando no 16º lugar, com 19 pontos, assim como o 17º colocado e rebaixado Sampaio Corrêa.

Ainda neste ano, Marcelo Cabo treinou o CSA e o ABC. Começou 2024 no CSA, clube que vinha treinando no fim de 2023. Em nove partidas, venceu três, perdeu quatro e empatou duas, sendo demitido após a derrota fora de casa para o CSE no Campeonato Alagoano.

Pelo ABC, o treinador estreou sendo eliminado pelo Brusque na segunda fase da Copa do Brasil, com derrota por 5 a 4 nos pênaltis após a derrota no tempo normal. Teve uma única vitória nesta passagem, 1 a 0 sobre o River-PI na fase de grupos da Copa do Nordeste. Somou ainda quatro empates e cinco derrotas. Deixou o clube após a derrota para o Náutico, na segunda rodada da Série C.

