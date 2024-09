Barateiro Havan Futsal termina primeira fase da LFF com a melhor defesa

O Barateiro Havan Futsal venceu o Cianorte-PR por 2 a 0 nesta sexta-feira, 6, pela última rodada da primeira fase da Liga Feminina de Futsal (LFF), no ginásio do Sesi. Meiriane e Bella marcaram os gols do time brusquense.

Nas quartas de final, o Barateiro enfrenta o Leoas da Serra, de Lages. As datas do confronto ainda serão definidas. Como o time brusquense fez a melhor campanha, será mandante no jogo de volta.

O Barateiro terminou a primeira fase da LFF na quarta posição, com 22 pontos em sete vitórias, um empate e três derrotas, 30 gols marcados e 12 sofridos. É dono da melhor defesa da competição até aqui. O Leoas da Serra tem quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, com 24 gols marcados e 21 sofridos.

Após receber diversos adversários no município de Luiz Alves, o Barateiro retorna a Brusque e espera presença forte de sua torcida no mata-mata.

