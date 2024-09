Secretaria de Saúde de Brusque recebe novos computadores para as UBSs

Nesta segunda-feira, 9, a equipe de Saúde Pública de Brusque recebeu 120 computadores para a atenção primária, 153 para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 20 para o Pronto Atendimento e 13 para outros serviços da pasta.

O investimento foi realizado a partir das dotações recebidas pelas ampliações da Equipe Saúde da Família e do Ministério da Saúde (ESF) em andamento durante este ano. Cada equipe recebeu cerca de R$ 30 mil em parcela única para investir na atenção primária. No final de junho, as 23 unidades receberam a última parcela, totalizando em R$ 690 mil.

“Desde junho, iniciamos os trâmites para a compra de quase dez mil itens que irão equipar todas as nossas UBSs com materiais que os servidores não recebiam há mais de dez anos, além de itens que nunca haviam sido recebidos pela atenção primária do município,” comenta a secretária de Saúde, Dra. Thayse Rosa.

“Nesta lista estão incluídos 120 computadores, carrinhos de emergência, desfibriladores para adultos e pediátricos para todas as UBSs,” completa a secretária.

Além dos computadores, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) receberam kits de curativo e utensílios como pinças, tesouras, bisturis e focos de luz para a realização de exames preventivos de colo de útero.

Leia também:

1. VÍDEO – Homem é flagrado caminhando nu em Guabiruba

2. Brusque relembra a grande enchente em meio à estiagem; veja o contraste 13 anos depois

3. Marcelo Cabo é o novo técnico do Brusque

4. Good Times: saiba onde comprar os últimos ingressos da festa anos 70, 80 e 90 de Brusque

5. Moradora de Brusque divide prêmio e ganha R$ 6,5 mil na Trimania

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: