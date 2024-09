Caminhão tomba na SC- 486, entre Itajaí e Brusque

Um caminhão com placas de Camboriú tombou na rodovia SC- 486, no quilômetro 14.100, sentido Itajaí para Brusque, no início da tarde desta segunda-feira, 9.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta das 12h. Ao chegar no local, encontraram três vítimas, o motorista de 42 anos, e dois passageiros, uma mulher de 36 anos e um adolescente de 16 anos.

A mulher apresentava ferimentos leves e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

O acidente

Segundo a PMRv, o caminhão trafegava pela via, quando o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou em uma vala de captação de água para lavoura.

A Defesa Civil de Itajaí foi acionada para averiguar o local e prestar os devidos procedimentos cabíveis.

