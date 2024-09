Sindicatos de Brusque realizam mutirão de empregos no setor têxtil e de vestuário; saiba como participar

Será realizado entre os dias 16 e 19 de setembro um mutirão de empregos do setor têxtil e vestuário em Brusque. A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest) e Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec).

Na segunda-feira, 16, os interessados devem ir até o Instituto Federal Catarinense (IFC), no bairro Jardim Maluche. Na terça-feira, 17, a programação será realizada na Faculdade Senac, no centro da cidade. Já no terceiro dia de evento, na quarta-feira, 18, as vagas de emprego podem ser conferidas no Centro Universitário de Brusque (Unifebe), no bairro Santa Terezinha. O mutirão encerra a programação, na quinta-feira, 19, na sede do Senai, no bairro Primeiro de Maio. Em todos os dias, os horários são das 17h às 21h.

A presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto, destaca que a entidade está muito feliz em promover o mutirão. “O evento é uma resposta à necessidade do setor de captar novos talentos e, ao mesmo tempo, abrir oportunidades para quem deseja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho”. E acrescenta o convite para todos aqueles que desejam explorar novas oportunidades no setor.

Para o presidente do Sifitec, Marcus Schlösser, o mutirão também é uma forma de fortalecer a relação entre o setor produtivo e a comunidade. “Nosso objetivo é criar um espaço onde as pessoas possam ter acesso direto às empresas, conhecer suas demandas e se preparar melhor para as oportunidades que surgem. É uma via de mão dupla que beneficia tanto os trabalhadores quanto as empresas”, destaca.

Empresas confirmadas

Já estão confirmadas as empresas P.A. Indústria Têxtil S/A, CMJ Têxtil, Tinturaria Willrich, Heil Malhas, Rosa Maria Liotto e Cia, Arrazantty Fitness, Tecebem, Mensageiro dos Sonhos e Marcotex.

Os interessados em participar podem escolher o local mais próximo de sua casa e comparecer ao evento com seu currículo. Para mais informações, é possível entrar em contato através do número de WhatsApp (47) 99639-4351.

