Carro colide e derruba dois postes em Camboriú

Um motorista de 23 anos colidiu o carro em dois postes na rua Silveira, no bairro Tabuleiro, em Camboriú, na tarde desta segunda-feira, 9. Devido ao acidente, fios soltos ficaram espalhados pela via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h18. Ao chegar no local, o homem estava fora do veículo, consciente, pouco orientado e com diversos ferimentos pelo corpo.

Ele informou que não lembrava do acidente e relatou que usava cinto de segurança. Após os procedimentos necessários, foi encaminhado ao hospital Ruth Cardoso.

Leia também:

1. VÍDEO – Homem é flagrado caminhando nu em Guabiruba

2. Brusque relembra a grande enchente em meio à estiagem; veja o contraste 13 anos depois

3. Marcelo Cabo é o novo técnico do Brusque

4. Good Times: saiba onde comprar os últimos ingressos da festa anos 70, 80 e 90 de Brusque

5. Moradora de Brusque divide prêmio e ganha R$ 6,5 mil na Trimania

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: