Marcelo Cabo se apresenta ao Brusque e comanda primeiro treino

O técnico Marcelo Cabo, do Brusque, comandou seu primeiro treino à frente da equipe na tarde desta terça-feira, 10, no estádio Augusto Bauer. Sua estreia será diante do Vila Nova, às 17h deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas. Ele é o terceiro técnico do quadricolor em 2024 e assume seu quarto clube na temporada, após passagens por CSA, ABC e Floresta-CE.

Após a apresentação, Marcelo Cabo conversou com os jogadores e realizou uma atividade com todo o elenco, trabalhando marcação, finalização e construção de jogadas.

O elenco começou a preparação para o próximo jogo na tarde desta segunda-feira, 9, sob o comando da comissão técnica permanente. Na manhã desta terça-feira, 10, os jogadores fizeram treinos físicos na academia.

Marcelo Cabo será apresentado ao público em coletiva de imprensa no fim da manhã desta quarta-feira, 11.

