VÍDEO – Carro é furtado na Igreja São Judas Tadeu, no Águas Claras, em Brusque

Um carro, foi furtado em frente a Igreja Matriz Paróquia São Judas Tadeu, no Águas Claras, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 9.

Uma câmera flagrou o momento em que dois homens se aproximam do veículo, entram no carro e saem dirigindo.

O dono do carro relatou ao jornal O Município que estacionou o carro no local para fazer catequese na Igreja por volta das 19h30. Quando saiu, por volta das 21h15 percebeu que havia perdido a chave e decidiu deixar o carro estacionado até a manhã do dia seguinte.

Pouco tempo depois, às 21h55, os dois homens entram no carro e levam-o embora.

A placa do carro, modelo Fiat Palio cinza, é HGG-3749.

