Vereador sugere instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em parques de Brusque

O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos) fez indicação à prefeitura solicitando a implantação de brinquedos inclusivos para crianças com deficiência no município.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 10, Dalmolin citou que essas estruturas já estão instaladas em diversos parques de Santa Catarina, como em Porto Belo e Florianópolis.

“A intenção é oportunizar que as crianças brinquem de igual para igual. É um direito de todas. Além do lazer, traz uma mensagem de respeito e inclusão para essas crianças e famílias. Tenho certeza que faria muitos pequenos felizes”, destacou. Ele sugere que os equipamentos sejam instalados em alguns parques públicos do município.

O vereador ainda destaca que esses brinquedos, além de fomentar a acessibilidade, reforçam o compromisso do município com a igualdade de oportunidades e o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente das crianças com deficiência, que precisam de

estruturas adequadas para sua recreação.

A indicação será enviada à prefeitura, e cabe ao Executivo acatar ou não a demanda do vereador.

