Marcílio Dias x Brusque: onde assistir às quartas do Catarinense

O confronto Marcílio Dias x Brusque será disputado às 18h deste domingo, 17, no Gigantão das Avenidas, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense 2024. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

O Brusque vem de uma vitória por 5 a 4 nos pênaltis sobre o ABC, em Natal, nesta terça-feira, 12, pela segunda fase da Copa do Brasil. O placar do tempo normal foi 1 a 1.

Do outro lado, Marcílio Dias não joga desde o primeiro jogo das quartas de final contra o quadricolor, com placar final em 1 a 1 na sexta-feira, 1. Zé Eduardo abriu o placar e Jhemerson empatou em cobrança de falta.

Em Itajaí

Nos últimos cinco anos, as equipes se enfrentaram no Gigantão das Avenidas em cinco oportunidades. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas para cada lado.

O Brusque perdeu por 1 a 0 no jogo de volta da final da Copa Santa Catarina de 2019, mas saiu vitorioso nos pênaltis. No confronto seguinte, perdeu pelo mesmo placar, na primeira rodada do Catarinense.

Na oitava rodada do estadual de 2023, Marreco e Marinheiro empataram sem gols. Em 2021, no confronto anterior, pela estreia do campeonato, os brusquenses levaram a melhor: 2 a 1.

