Massa de ar frio se afasta de Brusque e fim de semana deve ser chuvoso

Inicialmente prevista para atingir Santa Catarina, e mais especificamente o Vale do Itajaí, entre quinta e sexta-feira, 25 e 26, a massa de ar frio tem se desviado da sua rota original. Com isso, o frio chegará mais tarde e não deverá ser tão intenso em Brusque e região.

Clóvis Correa, meteorologista da Epagri/Ciram, diz que, na semana passada, as imagens de satélite mostravam a massa movendo-se em uma direção. No entanto, agora, ela desviou mais para o Sul de Santa Catarina e parte do Oceano Atlântico.

Por causa dessa mudança no percurso, os próximos dias devem ser mais chuvosos. O fim de semana, que seria de friozinho provavelmente terá dias com volumes de chuvas mais elevados. Segundo Correa, já no fim de sexta-feira, 26, a chuva deve começar a atingir Brusque.

De acordo com a Epagri/Ciram, a previsão de chuva para o fim de semana é de um volume entre 30 e 50 milímetros. “Não é um acumulado tão grande. Mas tem possibilidade de temporais localizados”, afirma Correa.

Já sobre hoje e amanhã, a previsão é de tempo nublado, mas com tendência de chuva. Hoje, é mais provável que chova, enquanto que amanhã deve chover moderadamente, segundo o meteorologista da Epagri/Ciram.

Ronaldo Coutinho, meteorologista da Climaterra, diz que o clima deve continuar sujeito à chuva nos próximos dias. Na sexta-feira, uma frente fria deve chegar ao estado, com isso, naturalmente, primeiro as temperaturas devem subir um pouco, para depois caírem.

Segundo Coutinho, ainda na sexta-feira a chuva deve chegar ao Vale do Itajaí, baixando as temperaturas, no entanto, sem o frio intenso que era aguardado. O fim de semana também será marcado pela precipitação de água, diz o meteorologista, na mesma direção do que é previsto pela Epagri/Ciram.

Os dois meteorologistas alertam para o fato de que é preciso chegar mais perto de sexta-feira para ter certeza sobre como será o fim de semana. Assim como houve mudança de semana passada para esta, é possível que ocorra novamente.

Inverno

Ainda é cedo para ter uma previsão mais apurada sobre como será o inverno em Santa Catarina. Correa, da Epagri/Ciram, afirma que, normalmente, há pelo menos alguns dias de neve durante julho, na Serra Catarinense.

A neve é um fenômeno bastante esporádico e difícil de prever. Para saber quando acontecerá, apenas em curto prazo.