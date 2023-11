Matheus Rheine briga por medalha nos Jogos Parapan-Americanos; confira a agenda de provas

O nadador Matheus Rheine estreia nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago neste sábado, 18, a partir das 17h. Sua primeira prova será os 50 metros nado livre, que já lhe rendeu medalhas em outras três edições do evento. As competições de natação se estendem até a sexta-feira seguinte, 24, e têm transmissão do SporTV 3.

Aos 30 anos, o brusquense acumula seis medalhas em três edições dos Jogos Parapan-Americanos. Nos 50 metros, são conquistou prata em 2011 e 2019, e ouro em 2015.

O segundo desafio é nos 100 metros livre, às 17h de quarta-feira, 22. Rheine, competidor da classe S11, para atletas cegos, vai disputar esta prova na classe S12, para deficientes visuais com acuidade visual bastante reduzida.

A terceira e última prova é os 400 metros livre, a partir das 17h da próxima sexta-feira, 24, no último dia das competições de natação.

As provas de natação serão disputadas no Centro Aquático do parque esportivo do Estádio Nacional, localizado em Ñuñoa, comuna da região metropolitana de Santiago, capital do Chile.

Matheus Rheine no Parapan

Guadalajara 2011 (México) – Prata 50m livre

Toronto 2015 (Canadá) – Ouro 50m livre e Ouro 100m livre

Lima 2019 (Peru) – Prata 50m livre e Prata 100m livre

