Contas inativas do gmail serão excluídas pela Google; saiba a partir de quando

A partir de 1º de dezembro, o Google irá excluir qualquer conta gmail que estiver inativa. A empresa já havia informado os usuários já em julho deste ano, por envio de e-mails constantes, de que a ação iria acontecer no último mês do ano.

Segundo a Big Tech, essas mudanças só vão afetar as contas que estiverem inativas há dois anos ou se ela não tiver sido usada para fazer login em nenhum serviço do Google no mesmo período.

O motivo, conforme comunicado, é para proteger informações particulares e impedir qualquer acesso não autorizado as conta, mesmo que as pessoas não utilizem mais os serviços.

Caso excluída a conta Google, o endereço do Gmail dela não pode ser usado novamente ao criar outra conta. Ou seja, tudo o que estiver vinculado a conta será excluído também.

Como manter sua conta ativa?

No comunicado enviado aos usuários, o Google também informou a maneira mais simples de manter uma Conta do Google ativa, que é fazer o login pelo menos uma vez a cada dois anos.

Caso o usuário tiver feito login na sua Conta do Google dentro desse período, ela será considerada ativa e não será excluída.

Confira outras maneiras de manter a conta ativa:

Ler ou enviar um e-mail

Usar o Google Drive

Assistir um vídeo do YouTube

Compartilhar uma foto

Fazer o download de um app

Usar a Pesquisa Google

Usar o recurso “Fazer login com o Google” em um app ou serviço de terceiros

