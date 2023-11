Matheus Rheine conquista sua segunda medalha de ouro no Parapan de Santiago

Matheus Rheine conquistou ouro nos 400 metros livre S11 (atletas cegos) dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. A prova foi realizada na manhã desta sexta-feira, 24, no Centro Aquático. Esta é a terceira medalha conquistada pelo nadador brusquense nesta edição do evento.

Rheine liderou toda a prova com vantagens significativas. Quando o segundo colocado, Wendell Belarmino, chegou alcançou a marca dos 300 metros, o brusquense já estava 10s35 à frente.

O ritmo foi diminuído nos últimos 100 metros, com o medalhista de ouro fechando a prova em 4min58s49. Seu colega Wendell Belarmino ganhou a prata para o Brasil em 5min05s18. O bronze foi do argentino Sergioff Zayas, com 5min17s50.

O peruano Rodrigo Woo foi o quarto, fechando em 6min09s91. Brayan Triana, da Colômbia, estava inscrito, mas não participou da prova.

Esta é a segunda medalha de ouro de Matheus Rheine na capital chilena. Nesta quinta-feira, 23, já havia vencido o revezamento 4×100 livre 49 pontos. O nadador de 30 anos acumula três medalhas em sua participação no Parapan, marca inédita em sua carreira: ele havia conquistado uma em Guadalajara 2011 e duas em Toronto 2015 e Lima 2019. São oito medalhas ao todo nos Jogos Parapan-Americanos.

Matheus Rheine no Parapan

Guadalajara 2011 (México) – Prata 50m livre

Toronto 2015 (Canadá) – Ouro 50m livre e Ouro 100m livre

Lima 2019 (Peru) – Prata 50m livre e Prata 100m livre

Santiago 2023 (Chile) – Ouro 400m livre, Ouro 4×100 livre 49 pontos e Prata 50m livre

