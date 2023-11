Matheus Rheine conquistou, na noite desta quinta-feira, 23, medalha de ouro na prova do revezamento 4×100 metros nado livre 49 pontos dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. O brusquense fez parte de um quarteto que contava com Douglas Rocha, Lucilene da Silva e Maria Gomes. Juntos, a equipe estraçalhou o recorde Parapan-Americano, reduzindo-o em 32s16.

O Brasil competiu com equipes da Colômbia, do México e da Argentina. Esta é a sétima medalha de Rheine em edições do Parapan.

A prova consiste num revezamento entre equipes com quatro integrantes. Cada competidor nada 100 metros para que um de seus colegas dê sequência à prova. Os 49 pontos se referem ao limite da soma dos números de cada classe, que se refere ao tipo de deficiência do atleta. Rheine compete na classe S11 (atletas cegos) e seus colegas disputam na S12 (com baixa visão): portanto, o quarteto brasileiro tinha 47 pontos.

Rheine foi o primeiro brasileiro a cair na piscina, fazendo seus 100 metros em 1min00s37, atrás apenas do colombiano Daniel Giraldo (S12), que teve o tempo de 56s81. Douglas Rocha pôs o Brasil na frente, com 56s27 em seu trecho. Lucilene Martinez e Maria Gomes deram sequência ao desempenho, e o Brasil finalizou a prova em 4min00s83, 33s57 à frente da equipe mexicana, que ficou com a prata.

Com o resultado, o Brasil quebrou, com muita facilidade, o recorde Parapan-Americano, estabelecido pelos Estados Unidos em Lima 2019: 4min33s99.

Matheus Rheine volta à piscina às 9h33 desta sexta-feira, 24, para a disputa dos 400 metros livre S11.

1º – Brasil – 4min00s83

Matheus Rheine (S11) – 1min00s37

Douglas Rocha (S12) – 56s27

Lucilene da Silva (S12) – 1min02s86

Maria Gomes (S12) – 1min01s33

2º – México – 4min34s40

Carlos Lechuga (S13) – 1min03s22

Matilde Alcazar (S11) – 1min16s19

Rebeca Lugo (S12) – 1min16s29

Fernando Martínez (S13) – 58s70

3º – Colômbia – 4min34s52

Daniel Giraldo (S12) – 56s81

Michel Cortes (S11) – 1min19s29

Sharit Yunque (S11) – 1min15s10

Brayan Triana (S11) – 1min03s32

4º – Argentina – 4min45s76

Jonas Simone (S13) – 1min06s91

Walter Piazza (S11) – 1min06s84

Analuz Pellitero (S11) – 1min12s39

Nadia Baez (S11) – 1min19s62

Matheus Rheine no Parapan

Guadalajara 2011 (México) – Prata 50m livre

Toronto 2015 (Canadá) – Ouro 50m livre e Ouro 100m livre

Lima 2019 (Peru) – Prata 50m livre e Prata 100m livre

Santiago 2023 (Chile)* – Ouro 4×100 livre 49 pontos e Prata 50m livre

*Em andamento

