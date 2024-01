MDB de Guabiruba conversa com Marcos Habitzreuter para juntar forças para eleição 2024

O MDB de Guabiruba está em conversas avançadas com Marcos Habitzreuter para formar uma chapa para eleição de prefeito de outubro. O partido não comanda o município desde 2012, quando chegou ao fim o terceiro mandato de Orides Kormann.

As conversas já acontecem há um tempo e o MDB entende que precisa de um projeto novo, apesar de reconhecer a força de Orides, que ficou na segunda colocação nos últimos dois pleitos municipais.

Em 2020, o ex-prefeito foi o segundo colocado na eleição, com 40,31%, contra 48,19% de Valmir Zirke (PP). Marcos, na época no PL, ficou em terceiro, com 11,5%.

Em 2022, porém, já no DC, Marcos se destacou e foi o deputado estadual mais votado de Guabiruba com muita folga. Ele recebeu 4.323 votos, quase quatro vezes a votação do segundo colocado no município, Jonas Paegle, que recebeu 1.084 votos. Para ser candidato em 2024, ele pode transferir a filiação para o MDB.

A intenção do partido é oxigenar e renovar a chapa, criando um projeto viável para concorrer com Zirke e também uma nominata que possa conseguir a maioria na Câmara – atualmente, o PP tem cinco vereadores, e o MDB, quatro. A sigla quer contar com apoio de nomes fortes do estado para apoiar.

Além do grupo do MDB e do PP, o PL também deve lançar um candidato em 2024.

