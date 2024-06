Mega-Sena 2742: três apostas de Brusque acertam a quadra

Três apostas de Brusque foram premiadas no concurso 2742 da Mega-Sena na noite de quinta-feira, 27. Todas acertaram quatro números.

As apostas brusquenses foram feitas nas lotéricas Azambuja e Pé Quente. Uma das apostas premiadas foi um bolão de seis pessoas e as outras duas foram do tipo simples. Todas receberam R$955,13.

Sorteio da Mega-Sena

Os números sorteados foram 11 – 02 – 25 – 37 – 32 – 57. O prêmio principal estava acumulado em R$110 milhões.

