Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os moradores de Brusque, bem como todos os residentes das demais cidades no Vale do Itajaí, devem se preparar para o frio mais intenso do ano até o momento. Isso tende a ocorrer após a possível chuva prevista.

Dados atuais indicam que as temperaturas podem cair abaixo de 5°C no município e região ao amanhecer do domingo, 30.

Além disso, o cenário gelado à vista deve se estender aos primeiros dias de julho, com potencial para ocorrências de geada, fenômeno que faz parte da previsão.

Para trazer detalhes sobre este tema instigante, buscamos informações então respaldadas por um profissional em meteorologia.

Piter Scheuer compartilhou conosco um boletim, contendo uma explanação clara e objetiva, sobre as condições climáticas esperadas para o próximo fim de semana.

Veja a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Chuva antes do frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com muito prazer e satisfação que voltamos a prestar informações para esta renomada coluna, informando a população sobre as condições climáticas. Vamos começar este boletim falando sobre o que esperar nesta sexta-feira.

Quem tem planos de atividades externas ainda pode aproveitar grande parte do dia, que deve permanecer seco, embora com variação de nuvens. As temperaturas podem alcançar entre 23°C e 25°C.

No entanto, o risco de chuva aumenta à medida que a tarde avança em direção à noite. Não se espera muita coisa em termos de volumes.

Esse sistema de umidade trará na sua retaguarda, um intenso pulso de frio, tema que abordaremos no próximo segmento.

Frio intenso à vista

Avançando agora para a previsão de sábado, o dia promete começar com nebulosidade, e ainda pode ocorrer algum evento de chuva ocasional em Brusque e região, diante do frio se intensificando.

Dados atuais apontam que o sol deve reaparecer gradualmente no decorrer do período, mais em direção à tarde.

O destaque fica por conta da queda acentuada dos termômetros a partir da noite, diante das mínimas no período noturno já podendo ficar abaixo de 10°C, desencadeando uma madrugada seguinte gelada.

Domingo

Os modelos meteorológicos indicam que o amanhecer de domingo pode ter temperaturas abaixo de 5°C em Brusque, não descartando o risco de geada na área rural do município.

Para os moradores das cidades de maior altitude, como Vidal Ramos e áreas adjacentes, é possível que os valores mínimos se aproximem de 0°C.

O domingo deve seguir com tempo seco, mas sob o predomínio do frio ao longo do dia, diante das temperaturas máximas não ultrapassando 20°C.

Esse frio deve se estender pelos primeiros dias de julho, impondo madrugadas geladas, pelo menos até a próxima terça-feira, seguindo essa tendência de valores térmicos muito baixos.

É o típico padrão de inverno se estabelecendo de vez em Santa Catarina.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

É com muita alegria que apresentamos os parceiros comerciais que apoiam a missão do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um deles nos espaços abaixo. Clique para então saber mais sobre os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Celebração colorida: fotos espetaculares eternizam o feriado de Corpus Christi em Brusque

2. Cães filhotes são então resgatados à beira da morte em rua de Brusque

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas.

Vamos agora destacar o monitoramento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Vale ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse período entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK