Homem cai de sacada de prédio no Azambuja, em Brusque

Um homem de 41 anos caiu da sacada do apartamento dele, no terceiro andar, no bairro Azambuja, em Brusque, na noite da quinta-feira, 27. O acidente aconteceu por volta das 22h30, na rua Florianópolis.

A altura da queda foi de aproximadamente 5 metros. Quando a equipe chegou no local, o homem estava deitado em cima do telhado. Ele relatava dor na região lombar.

O telhado cobre o alojamento de gás de cozinha do prédio. Após o primeiro atendimento, ele foi imobilizado em uma maca rígida e levado ao hospital.

O Samu e a Polícia Militar estiveram no local e prestaram apoio à ocorrência.

