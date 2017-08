Meia Maratona de Brusque é marcada por superação dos competidores

Para quem adora desafios, a Meia Maratona de Brusque, que aconteceu na manhã deste domingo, 20, foi um prato cheio. Realizada pela quarta vez na cidade, a competição reuniu cerca de 900 participantes, que realizaram trajetos de 5, 10 e 21 quilômetros.

Organizada pela empresa Corre Brasil, de Balneário Camboriú, e com patrocínio da Caixa, a prova vem tendo uma evolução considerada no número de atletas, na visão do diretor executivo da Corre Brasil, Ricardo Ziehlsdorff.

Na primeira edição em Brusque foram 650 participantes, ou seja, um aumento de aproximadamente 40% neste ano.

“A evolução no número de competidores é muito satisfatória. Mesmo com a chuva, o evento foi um sucesso, e levando em consideração estes números vamos trabalhar para trazer 2 mil participantes na próxima edição”, diz Ziehlsdorff.

Participaram neste domingo competidores dos estados do Sul do país, São Paulo e também do Peru. O diretor afirma que em média, as provas foram realizadas entre 15 e 30 minutos, respectivamente, e que os atletas puderam, além de se exercitar, passar por locais bonitos de Brusque.

“A chuva atrapalha o público, mas os corredores acabam tendo um desempenho melhor, pois não têm tanto desgaste”, conta Ziehlsdorff, que ainda destaca:

” Além disso, eles fizeram trajetos alternados e passaram em frente a locais muito bonitos, como a prefeitura, a ponte estaiada, a avenida Otto Renaux, sem contar avenida Beira-rio e a Arena Brusque [local de largada e chegada]”.

Resultados podem ser conferidos no site da Corre Brasil: https://www.correbrasil.com.br/.

Superando desafios

Disputar a Meia Maratona – 5 km – foi uma grande conquista para a caixa Vanessa Faria. Ela mora no Centro de Brusque e participou pela primeira vez de uma prova.

Há um ano atrás não conseguia nem subir dois degraus de escada e achava que estava com algum problema de saúde. Porém, o que Vanessa precisava era praticar atividade física. E foi o que fez. Começou na academia e desde então vem tendo uma vida mais saudável.

Já o que lhe trouxe para a prova foi trabalhar na Caixa e se sentir motivada a participar. “Poder concluir pra mim foi uma grande vitória. Para quem achava que estava doente no ano passado, foi mesmo uma grande superação”.

Assim como Vanessa, 24 atletas do Dolce Vitta – Studio de Personal Trainer, de Camboriú, participar da Meia Maratona foi especial. As alunas da professora Gisele da Silva Valmorbida, 26, competiram nos 5km e 10km e tiveram excelente performance.

“Temos uma rotina de treino no studio e nas quartas e sábados elas treinam na rua. Fazer com que gostem de praticar atividade física é uma satisfação, ainda mais a corrida, que é uma excelente maneira de cuidar da saúde”, diz Gisele.

As atletas participam de outras provas da Corre Brasil e competem em várias cidades do Vale do Itajaí.

Com dedicação e um histórico de muitas competições estaduais e nacionais, Marcos Aurélio de Souza, 48, de Blumenau, fez bonito na Meia Maratona. Ele correu 21 km em menos de 1h30 e ficou entre os 20 primeiros colocados.

Há duas décadas Souza pratica corrida e afirma que se tornou um vício. “Depois que começa e o corpo acostuma não tem como parar. Pra mim correr é fazer amigos, ajudar um ao outro e isso que vai cativando cada vez mais”.