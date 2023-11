Mercado de pulgas, show internacional e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Mercado de Pulgas

A 20ª edição do Mercado de Pulgas de Brusque acontece neste fim de semana, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, entre sexta-feira, 10, e domingo, 12,. O maior evento do Sul do país de compra, venda e troca de antiguidades contará com 170 expositores, praça de alimentação, exposição de carros antigos, feira de artesanato e música ao vivo. A entrada é 1 kg de alimento ou item de higiene, que serão encaminhados para as vítimas das chuvas em Santa Catarina.

Na sexta-feira, 10, o evento vai das 18h às 21h30, no sábado, 11, das 9h às 21h30 e no domingo, 12, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

2. Open Bar de Verão

A estação mais quente do ano ainda não começou, mas a 1007 promove neste sábado, 11, o Open Bar de Verão no Zebra Club, na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro. O open bar inclui vodka, gin, cerveja, catuaba, energético, refrigerante e água até às 3h. A música para agitar a noite é summer eletrohits, pop e funk. Os ingressos do quarto lote estão à venda no Sympla por R$ 100 + taxas.

3. Apresentação internacional no Guabirubense

A Sociedade Guabirubense, em Guabiruba, recebe show da Double You, grupo italiano de eurodance, neste sábado, 11. O evento inicia às 21h e o valor do ingresso é R$ 75. As entradas estão à venda no site da Oi Ingressos. Mais informações no 47 99274-8158.

4. Festa de igreja

A Capela São Francisco de Assis, da localidade da Cristalina, realiza neste fim de semana a 15ª festa em honra a São Francisco de Assis. Na sexta-feira, 10, haverá venda de cucas caseiras e cachorro-quente das 8h às 18h30 no salão da comunidade. Já no domingo, 12, haverá missa e benção dos festeiros às 9h30 e, na sequência, serviço completo de bar, cozinha, cantinho do café com bolo caseiro, sorteio das famosas bandeirinhas e roda da fortuna. A partir das 15h haverá música ao vivo com o Trio Fazzenda e, às 18h, será realizado o sorteio da rifa pelo bingo.

5. Cavalgada no rancho

O Rancho do Michei realiza neste sábado, 11, a 5ª Cavalgada, a partir das 8h30. A partir das 13h, inicia o baile com Lida Campeira e Arrasta Coração. O evento acontece no km 7 da rodovia Ivo Silveira, na altura do bairro Volta Grande. Os ingressos antecipados custam entre R$ 25 (mulheres) e R$ 40 (homens). O acampamento está liberado desde a sexta-feira, 10, quando acontece um “esquenta” durante a noite. Mais informações no 47 99607-5540.

6. Blues no quintal

O Container Garden Bar, no São Pedro, em Brusque, terá o sábado, 11, dedicado ao blues. A banda Puro Malte e Rodrigo Bianchini são as atrações musicais, a partir das 15h.