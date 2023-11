Faz uns trinta dias tive que trocar meu cartão de crédito porque o chip que vai nele caiu

fora. Será que caiu ou “se jogou se”, né Lauritx? Será que cansou de passar vergonha? Olha, pode até ser! Não deve ser fácil ser passado para pagar uma conta de um saco de gelo de R$ 6,99! Mas enfim, basta você apenas trocar o número do seu cartão que o seu sossego vai parar lá em Paraopebas. Todos os débitos automáticos que você tem naquele cartão viram uma bola de neve de ligações, atualizações e, principalmente incomodações. Porque uma coisa é certa: uma das coisas mais demoníacas que existem na face da terra é você ter que ligar para esses 0800 da vida. Você liga, o robô atende e começa aquela lenga-lenga sem fim e sem pé nem cabeça:

Oi! Já vimos aqui pelo seu número de telefone que você é cliente SKY.

Certo!

Aguarde só um minuto que estamos verificando o seu cadastro. (eternidade!)

Só mais um minuto… (eternidade dupla!!)

Ok, achamos o seu cadastro aqui! (parabéns, Sherlock Holmes da Limeira!)

Digite o seu CPF.

Opa, vimos aqui que o senhor está com uma fatura em atraso. (claro sua anta, por isso estou ligando!)

O senhor deseja pagar agora? Digite 1 para SIM e 2 para Não.

O senhor digitou 1. (não me diga!)

O senhor quer pagar como? Digite 1 para pagar com boleto, 2 para pagar com cartão, 3 para pagar com folha de goiaba (o certo era digitar 3)

Vi aqui que o senhor escolheu cartão. (tá enxergando bem, hein? tá comendo muita

cenoura, será?)

Digite 1 para VISA 2 para MASTER 3 para DINNERS 4 para Cartão HAVAN 5 para Cartão de Sócio do Bruscão

Vi que o senhor vai pagar com VISA.

Digite o número do seu cartão.

Digite a validade do seu cartão.

Digite o código de segurança.

Esse cartão é do mesmo titular da assinatura SKY? Digite 1 para SIM e 2 para NÃO

(aqui a pessoa passa o telefone no rosto igual o Didi dos Trapalhões fazia)

Vi que o senhor digitou 1. (parabéns, passasse no exame de vista pra carteira de motorista!)

Digite a senha de 4 dígitos que o senhor fez quando cadastrou o cartão. (digita 0102)

Digite o seu número do sapato.

Agora dá a patinha.

O seu pagamento foi concluído com sucesso.

O senhor deseja mais alguma coisa?

Sim, que vocês vão tomar tudo bem no meio do tu tu tu tu tu tu…

Da Série “Aplicativos que deveriam existir”

Aplicativo Quem tu és?

Sabe aquela pessoa que te cumprimenta pelo nome, que fala com você como se vocês fossem melhores amigos, mas você não consegue lembrar o nome dela? Acontece direto com vocês também? Pois então, deveria existir um aplicativo que você disfarçadamente apontasse o celular pros cornos da pessoa e pááh… ele já te dava o nome, o endereço, o time que torce, a cor favorita, a comida preferida, filho de quem é, em quem votou na última eleição, enfim, já puxava a capivara toda da pessoa. Seria uma mão na roda, né? Pelo menos a gente não passaria mais por aquele constrangimento de ter que chamar a pessoa de “querido” toda hora, já que não consegue lembrar o nome do dito cujo. Até nome eu já tinha pra esse aplicativo: Porre de Vinho, aquele que você nunca mais esquece.

Aplicativo Quem tá lá?

Isso era uma coisa importante, um aplicativo que você escolheria o estabelecimento: bar, restaurante, café, caldo de cana, etc e poderia ver quem está no local. Opa, o fulano está ali, vou ali tomar uma com ele. Opa, o ciclano tá no bar, não vou lá porque ele vai me cobrar aquele cheque sem fundo da época da Azambuja. Não dá pra crer que ainda não inventaram um tréco desses. Não vale esse negócio de fazer check-in no Facebook, isso aí é coisa de colono do mato.

Cachorro-quente três mordidas

Há um ano atrás noticiamos aqui no Papo de Bar que o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural de Brusque, o COMUPA, estava tentando tornar o nosso tradicionalíssimo “cachorro-quente de festa de igreja” patrimônio cultural da cidade de Brusque. Na época elogiamos a iniciativa aqui nesse espaço por se tratar de uma iguaria muito tradicional na nossa cidade o cachorro-quente feito com linguicinha de churrasco, principalmente a do Açougue Bruns, que é a melhor de todas. Não ouvi mais nada a respeito disso. Essa ideia não foi pra frente, será? Será que acabou em pão com molho?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Murilo Caetano, Júlio César Boos, Duda Belli, Fabiano Martins Zucco, Marcos Paulo de Lemos (Markita), Antonio Marcos Fontes (Fita), Marcelo Ramos Reis, Phelipe Piacentini Rovaris, Murilo Cesar Santos, Édio Sewald, Fabio Zanon, Tarcísio Falk, Gerson Fischer, Wendel Laurentino, Aldo Maes dos Anjos, Rodrigo Vechi, Ian Debrassi, pro meu primo Ricardo Knihs Lauritzen e em especial pro meu amigo Marlon Sassi, novo presidente da ACIBr. Já o “Puxando o Saco Papai Babão” vai pro amor da minha vida, que é a minha filha Martina, que domingo comemora 13 anos de muita vida! Como Deus é bom, só temos que agradecer a ELE sempre e também a todas as pessoas que cercam a Martina de muito amor e carinho todos os dias desde quando ela nasceu! Bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Ser solteiro é bom! Mas chegar em casa e escutar a frase “Onde é que tu tava até essa hora, seu demonho?” não tem preço.” – cidadão morto desconhecido