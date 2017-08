Mercadorias são furtadas dentro de caminhão durante entrega, no Nova Brasília

Algumas mercadorias de alimentos foram furtadas dentro de um caminhão, na rua João Heil, no bairro Nova Brasília, na manhã desta segunda-feira, 21.

O motorista do veículo relatou para a Polícia Civil que deixou o caminhão estacionado no local para fazer uma entrega em uma lanchonete na FIP.

Assim que retornou, percebeu que a fechadura da porta de trás estava arrombada.

De dentro do caminhão foram furtadas duas caixas com 12 unidades cada de brigadeiro, da marca Parati; duas caixas com 12 unidades de chocolate Rosca, também da Parati e um fardo com 12 unidades de batata Pringles.