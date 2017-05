Metalúrgicos de Brusque vão à Brasília contra as reformas trabalhista e da Previdência

Diretores do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque (Sintimmmeb) embarcaram nesta segunda-feira, 22, rumo a Brasília para integrar mobilização do movimento sindical contra as reformas trabalhista e da previdência.

Centrais Sindicais, sindicatos e movimentos sociais e estudantis de todas as regiões do Brasil participarão no ato, que ocorrerá no dia 24, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

O objetivo é pressionar os deputados e senadores contra a aprovação das alterações na legislação trabalhista, que, para os sindicalistas, “dificultará as relações de trabalho, ao desproteger os trabalhadores, elevando a jornada regular de trabalho, arrochando salários e enfraquecendo as garantias do emprego”.

“Não é de hoje que denunciamos as distorções de dados que o governo tem feito para convencer a população de que as reformas são necessárias. Mas não podemos nos deixar enganar”, comentou o vice-presidente do Sintimmmeb, Eduardo de Souza.

As recentes denúncias apresentadas pelo Ministério Público, por meio de delações de empresários do ramo alimentício, e das recentes operações divulgadas pela mídia da Polícia Federal contra políticos de grande escalão, entre eles o presidente Michel Temer, reforçam o ato.

Além da pauta contra as reformas, o sindicato reivindicará a convocação de eleições diretas.

“É inadmissível a classe política que temos hoje no poder estar afundada em tanta corrupção, esquemas fraudulentos, propinas e por aí vai. Coincidentemente, nesta semana, os metalúrgicos de Brusque completam 50 anos. Porém, sem muito que comemorar diante das ameaças aos direitos básicos dos trabalhadores”, disse o presidente do Sintimmmeb, José Isaías Vechi.