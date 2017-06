Meus 15 Anos chega aos cinemas de Brusque

Aos 14 anos de idade, Bia (Larissa Manoela) descobre que vai ganhar uma grande festa de 15 anos. Mas, tem um problema: a garota sonhadora e apaixonada por música não tem muitos amigos para convidar ao evento, por ser pouco popular na escola. Ela conta com a ajuda do único grande amigo, Bruno, e do pai Edu, para consertar a situação.

O filme é baseado no livro Meus 15 Anos, de Luiza Trigo.

O longa-metragem conta com a participação especial da cantora Anitta.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher da Havan com sessões às 16h, às 19h e às 21h15.

Assista ao trailer do filme:

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:



Cine Gracher 1

MULHER-MARAVILHA – 3D

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher 2

AS AVENTURAS DE OZZY

Dublado / 16h

PIRATAS DO CARIBE – A VINGANÇA DE SALAZAR

Dublado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher 3

A MÚMIA

Dublado / 15h30 e 18h30

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

MEUS 15 ANOS

Nacional / 16h, 19h e 21h15

Cine Gracher Havan 2

O CÍRCULO

Dublado / 16h e 19h

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 3

BAYWATCH – S.O.S. MALIBU

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15