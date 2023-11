Michelle Bolsonaro lidera intenção de votos para disputar Senado por SC em 2026

Michelle senadora

O noticiário político na grande mídia impressa nacional no último fim de semana envolveu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e Santa Catarina. “O Globo”, “Correio Braziliense” e “Veja” informaram que ela tem campo aberto para conquistar uma cadeira no Senado, em 2026, aqui, no Paraná e no Distrito Federal. Ela lidera em intenções de voto nos três, conforme levantamento de dias atrás.

Esconde-esconde

Quem tenta saber os salários de qualquer empregado da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap), desiste. Há meses, no portal da transparência da prefeitura, o link da autarquia municipal não informa o dado. É a única exceção em relação a todos os servidores e órgãos municipais de Florianópolis. Seus servidores estão no momento em greve declarada ilegal. Mais uma que, de forma chantagista, piora sua imagem, lá no chão, junto à população. Quanto à falta de transparência, é estranho que não tinha sido cobrada por parte de quem deveria estar atento a isso, como Tribunal de Contas, Ministério Público, etc.

Sinal Vermelho

A linda campanha Sinal Vermelho, de auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, pela qual elas podem pedir socorro riscando um “X” na palma da mão e apresentá-lo em locais públicos ou estabelecimentos comerciais, permitindo aos atendentes treinados identificar a situação e acionar a Polícia Militar, chega hoje às comarcas de Chapecó, Joaçaba e Lages.

Despreparo

Só pode ser despreparo a iniciativa de professor da Escola de Educação Básica Maria Tomasi Coelho, no bairro Santinho, no norte da Ilha de SC, que distribuiu aos alunos, na faixa de 10 anos de idade, para “interpretação”, um texto com palavras de baixo calão e com descrição de ato sexual, conforme denúncia feita no Legislativo estadual pelo deputado Sargento Lima (PL). Que leu parte do indecoroso e inacreditável texto.

Cívico-familiar

Mesmo com a decisão de Lula acabar com o programa de escolas cívico-militares, o governador Jorginho Mello quer manter o modelo em SC. Em projeto que encaminhará para o Legislativo, sem mudar a metodologia, ele deve propor uma alteração na nomenclatura, de cívico-militar para cívico-familiar. Hoje em SC a rede estadual conta com nove escolas cívico-militares, com mais de 5 mil alunos atendidos.

Violência

A Operação Virtude, realizada em outubro em SC, de combate à violência aos idosos, alcançou 3,5 mil pessoas em trabalhos educativos em 174 municípios, com participação de 1,7 mil policiais e bombeiros. Uma novidade: houve 34 prisões, além de 185 inquéritos policiais concluídos e remetidos com autoria e materialidade, dentre outros.

Direto ao ponto 1

Não há como discordar da dura crítica que o deputado estadual catarinense Sérgio Guimarães fez em debate na Hemp Fair, a maior feira de cannabis medicinal das Américas, em São Paulo, ao expor a imensa hipocrisia das nossas autoridades sobre o assunto. Realmente não há como aceitar o país permitir a venda de canabidiol importado para tratar diversas doenças, mas não autorizar a comercialização do que é produzido em território nacional. Aquele custa R$ 3 mil, enquanto o similar nacional, absolutamente igual, fica por R$ 200, mas infestado de restrições.

Direto ao ponto 2

Em SC há pelo menos 10 associações lutando contra as restrições para trabalhar e fornecer o medicamento aos cerca de 15 mil pacientes no Estado. Funcionam respaldadas por liminar judicial.

Segurança nas escolas

O governo de SC e dos Estados Unidos, via embaixada no Brasil, estão se acertando no compartilhamento de informações e iniciativas para segurança escolar. Se quer, aqui, copiar iniciativas que tiveram êxito lá. O modelo deles tem mais de 60 anos e se tornou mais conhecido depois do massacre da escola Columbine, em 1999. Desde então uma das prioridades no investimento é em programas de policiamento escolar.

PMA empoderada

O Tribunal de Justiça de SC, por unanimidade, declarou inconstitucionais artigos do Código Estadual do Meio Ambiente e assim devolve à Polícia Militar Ambiental a atribuição para a lavratura de autos de infração e para a tomada de medidas preventivas, como embargos. Cabe recurso.

Mercado segurador

Foi excelente o desempenho do mercado segurador de SC entre janeiro e agosto deste ano. Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras mostrou que o Estado teve arrecadação de R$ 11,2 bilhões, alta de 9,7% nos oito meses comparativamente a 2022.