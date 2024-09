Ministério Público de SC realiza campanha contra golpes na internet

Nesta segunda-feira, 16, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) começou a veicular na televisão e nas rádios a campanha “Não clica que é golpe”, que foi lançada em alusão ao aniversário de 34 anos do Código de Defesa do Consumidor.

A iniciativa do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina divulgará materiais explicativos sobre temas como rifas e sorteios, anúncios falsos de produtos e venda ilegal de medicamentos na internet, práticas que vêm lesando centenas de vítimas.

O MP-SC alerta principalmente para que o cidadão desconfie de produtos e serviços milagrosos, que oferecem algo incomum ou inédito no mercado, assim como de mercadorias com preços muito abaixo do padrão. Por isso, a recomendação é checar a procedência por outros meios antes de fazer a compra no local anunciado.

