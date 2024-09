Com mais desfalques, o Brusque visita o líder do Brasileiro Série B, Novorizontino, em partida que começa às 19h desta terça-feira, 17, no Jorjão, pela 27ª rodada. Éverton Alemão e Mateus Pivô se juntam a uma longa lista de ausências no quadricolor. A equipe brusquense volta a ter chance de deixar o Z-4, mas precisará vencer pela primeira vez como visitante na competição e contar com resultados de outros três jogos.

O atacante Paulinho Moccelin está de volta à equipe após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Nogueira, Ianson, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

O zagueiro Éverton Alemão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas já não jogaria contra o Novorizontino. Ele deixou a partida contra o Vila Nova, no sábado, 14, com uma lesão no músculo adutor da coxa.

A princípio, o Brusque deverá ter 11 desfalques por lesão em seu elenco de 36 jogadores:

– Cristovam: lesão muscular na parte posterior da coxa

– Mateus Pivô: possível lesão muscular, sofrida no primeiro tempo do jogo anterior;

– Éverton Alemão: lesão no músculo adutor da coxa, aguardando exames;

– Maurício: ruptura do tendão de Aquiles

– Alex Ruan: lesão nos ligamentos do tornozelo

– Marcelo: em transição com trabalhos no gramado após lesão muscular

– Serrato: traumatismo cranioencefálico

– Jhemerson: lesão muscular

– Neto: tendinite no tendão de Aquiles

– Pollero: estiramento na parte posterior da coxa

O lateral-direito Ronei se recuperou de torção no tornozelo e está na lista de relacionados para a partida.

Na tarde desta segunda-feira, 16, o time titular da partida anterior, junto com o volante Lorran e o zagueiro Ianson, realizou um treino na academia do hotel em que a delegação quadricolor esteve hospedada. Os demais jogadores fizeram um trabalho técnico no Centro de Treinamento do Guarani, em Campinas (SP).

No mesmo dia, o time do Brusque viajou a Catanduva, a cerca de 50 km de Novo Horizonte (SP).

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Lorran (Ronei), Ianson, Wallace, Jhan Torres; Diego Mathias, Rodolfo Potiguar, Tato González, Paulinho; Dentinho (Paulinho Moccelin) e Guilherme Queiróz.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 26 pontos em cinco vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Em caso de vitória sobre o Novorizontino, poderá sair do Z-4 e chegar ao 16º lugar, dependendo dos resultados de Ituano, Chapecoense e CRB. Para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, precisa vencer o Novorizontino, em combinação com derrotas de Chapecoense e Ituano e uma derrota ou empate do CRB.

Nesta rodada, o Brusque tenta também sua primeira vitória como visitante nesta Série B. No recorte até aqui, o quadricolor tem seis empates e sete derrotas, com 10 gols marcados e 25 sofridos.

Terça-feira, 17/09

21h30 – Guarani (20º) x Mirassol

21h30 – Avaí x Ituano (16º)

Quarta-feira, 18/09

19h30 – Vila Nova x Chapecoense (17º)

Quinta-feira, 19/09

19h30 – CRB (18º) x Ponte Preta

Novorizontino

O Novorizontino é o líder da Série B, com 47 pontos. Na rodada anterior, venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, num jogo com quatro expulsões.

A última derrota da equipe em casa foi na quarta rodada, por 3 a 0 diante do Ceará, em 10 de maio. Desde então, são 11 jogos como mandante sem derrota.

Há três jogadores suspensos, todos expulsos no jogo anterior: o zagueiro Luisão e os atacantes Neto Pessoa e Waguininho, que foi o autor dos dois gols sobre o Botafogo-SP.

Outros três jogadores cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estão disponíveis: os zagueiros Patrick e Rafael Donato; e o atacante Lucas Tocantins.

O Novorizontino tem sete jogadores pendurados: o goleiro Jordi; o lateral-direito Rodrigo Soares; o lateral-esquerdo Danilo Barcelos; o volante e lateral Reverson; o volante Geovane; e os atacantes Fabrício Daniel e Rodolfo. O técnico Eduardo Baptista também tem dois cartões amarelos acumulados.

A equipe pode atuar com três zagueiros, sendo uma provável escalação Jordi; Patrick, Rafael Donato, César Martins (Reverson); Rodrigo Soares, Willian Farias, Eduardo, Marlon, Reverson (Igor Formiga); Rodolfo e Pablo Dyego.

Se Eduardo Baptista optar por dois zagueiros, uma escalação possível tem Jordi; Rodrigo Soares, Patrick, Rafael Donato, Reverson; Willian Farias, Geovane (Eduardo), Marlon; Léo Tocantins, Rodolfo e Pablo Dyego.

Arbitragem

Maguielson Lima Barbosa (DF) apita a partida, auxiliado por Luiz Filipe Gonçalves Corrêa (PB) e Lucas Torquato Guerra (DF). Thiago Luis Scarascati (SP) é o quarto árbitro.

Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

No turno

Na oitava rodada da Série B, em 1º de junho, Brusque e Novorizontino empataram em 0 a 0 no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Novorizontino x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

